РЕШИТЕ 291 НОМЕР СРОЧНОООО

Алгебра
РЕШИТЕ 291 НОМЕР СРОЧНОООО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставить вместо х и у координаты точек: -1=4к+3, к=-1, ответ при всех к не = -1 1=-4к+3, к=0,5, ответ при всех к не =0,5 3=0+3 ответ при любых к
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как звали первого патриарха московского и всея руси
Ответить
Информатика
Концентетор в сети с ракетной коммутацией обрабатывает пакеты со средней длинной 1200бит. Допускаемая скорость передачи равна 2400бит/сек. Вычислит...
Ответить
Окружающий мир
Пример использования воды человеком в сельском хозяйстве
Ответить
Русский язык
1) В каком слове есть только твёрдые согласные? А)водит Б)пашешь В)верит Г)красит Д)смех 2) В каком слове количество букв и звуков со...
Ответить
Химия
Описать вещества: бензин, уксусная кислота, кислород.
Ответить