РЕШИТЕ 291 НОМЕР СРОЧНОООО
Алгебра
РЕШИТЕ 291 НОМЕР СРОЧНОООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставить вместо х и у координаты точек: -1=4к+3, к=-1, ответ при всех к не = -1 1=-4к+3, к=0,5, ответ при всех к не =0,5 3=0+3 ответ при любых к
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