Напишите сочинение на тему,доброта и жестокость в жизни героев.Ш.бронте.
Литература
Напишите сочинение на тему,доброта и жестокость в жизни героев.Ш.бронте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напиши что характер человека формируется в течении его жизни. кого то трудности делают жестоким, а кто то несмотря ни на что остается в душе чистым и добрым. это мы видим на примере героев романа и т д
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