Напишите сочинение на тему,доброта и жестокость в жизни героев.Ш.бронте.

Литература
Напишите сочинение на тему,доброта и жестокость в жизни героев.Ш.бронте.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напиши что характер человека формируется в течении его жизни. кого то трудности делают жестоким, а кто то несмотря ни на что остается в душе чистым и добрым. это мы видим на примере героев романа и т д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите узнать, из какой древесины Страдивари делал нижнюю деку своих скрипок
Ответить
Информатика
Помогите написать программу на Pascal Из трехзначного числа X вычли его последнюю ц??фру. Когда результат разделили на 10, а к частному слева при...
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ 291 НОМЕР СРОЧНОООО
Ответить
История
Как звали первого патриарха московского и всея руси
Ответить
Информатика
Концентетор в сети с ракетной коммутацией обрабатывает пакеты со средней длинной 1200бит. Допускаемая скорость передачи равна 2400бит/сек. Вычислит...
Ответить