Помогите срочно сделать "Перетворення" Буду очень признателен... CaCO3 – CaO – CaC2 ??? C2H2 – C6H6 – C6H5NO2 Назвать вещества, которые получились Заранее спасибо
Химия
Помогите срочно сделать "Перетворення" Буду очень признателен... CaCO3 – CaO – CaC2 ??? C2H2 – C6H6 – C6H5NO2 Назвать вещества, которые получились Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO₃ = CaO + CO₂ (t) (оксид кальция и оксид углерода (IV) CaO + 3C = CaC₂ + CO карбид кальция и оксид углерода (II) CaC₂ + 2H₂O = Ca(OH)₂ + C₂H₂ гидроксид кальция и этин 3C₂H₂ = C₆H₆ (Kt=Cакт,t) бензол C₆H₆ + HNO₃ = C₆H₅NO₂ + H₂O 1-нитробензол и вода
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