Помогите срочно сделать "Перетворення" Буду очень признателен... CaCO3 – CaO – CaC2­­ ??? C2H2 – C6H6 – C6H5NO2 Назвать вещества, которые получились Заранее спасибо

Химия

Помогите срочно сделать "Перетворення" Буду очень признателен... CaCO3 – CaO – CaC2­­ ??? C2H2 – C6H6 – C6H5NO2 Назвать вещества, которые получились Заранее спасибо

Автор: Гость