Мастер и его 3 ученика делали детали. мастер сделал 2/15 всех деталей и еще 5 штук . Пе??вый и второй ученик сделали по 1/4 всех деталей, а 3 ученик остальные 105 деталей. Сколько всего деталей было сделано?

Математика

Мастер и его 3 ученика делали детали. мастер сделал 2/15 всех деталей и еще 5 штук . Пе??вый и второй ученик сделали по 1/4 всех деталей, а 3 ученик остальные 105 деталей. Сколько всего деталей было сделано?

Автор: Гость