Мастер и его 3 ученика делали детали. мастер сделал 2/15 всех деталей и еще 5 штук . Пе??вый и второй ученик сделали по 1/4 всех деталей, а 3 ученик остальные 105 деталей. Сколько всего деталей было сделано?
Математика
Мастер и его 3 ученика делали детали. мастер сделал 2/15 всех деталей и еще 5 штук . Пе??вый и второй ученик сделали по 1/4 всех деталей, а 3 ученик остальные 105 деталей. Сколько всего деталей было сделано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-(X2/15+5)-X2/4-105 X-X2/15-5-X2/4-105 60x-8x-300-30x-6300 (Тут я привел все числа в уравнении к общему знаменателю, т.е к 60, это если непонятно откуда взялись такие цифры) 22x=6600 x=6600/22 x=300 Ответ: Всего было сделано 300 деталей
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