При каких значениях b определенно выражение √(b^(2 )-4)/b ?

Алгебра
При каких значениях b определенно выражение √(b^(2 )-4)/b ?
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Гость:
Решение √(b^(2 )-4)/b  b  > 0 b∈ (0; + ∞)
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