При каких значениях b определенно выражение √(b^(2 )-4)/b ?
Алгебра
При каких значениях b определенно выражение √(b^(2 )-4)/b ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение √(b^(2 )-4)/b b > 0 b∈ (0; + ∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Мастер и его 3 ученика делали детали. мастер сделал 2/15 всех деталей и еще 5 штук . Пе??вый и второй ученик сделали по 1/4 всех деталей, а 3 учени...
Обществознание
Химия
Помогите срочно сделать "Перетворення" Буду очень признателен... CaCO3 – CaO – CaC2 ??? C2H2 – C6H6 – C6H5NO2 Назвать вещества, которые п...