ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!!!! надо очень на завтра
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ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!!!! надо очень на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только человек может посочувствовать и утешить другого человека в его горе.люди по природе готовы выслушать и пожалеть другого и особенно когда у них всё лучше чем у другого. нравственные ценности для каждого определяются личным восприятием . кто то не уступит место в транспорте а кто то отдаст последние деньги попрошайке.доброта это в первую очередь понимание , сочувствие и желание помочь. добрым конечно быть надо но не думаю что ко всему человечеству.
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