Определить спряжение глаголов. благодарить путешествовать сверкают

Гость: Гость:

Благодарить - они (что делают?) блогодарят (окончание -ят - это 2 спряжение) Путешествовать - они (что делают?) путешествуют (ококнчание -ют - это 1 спряжение) Сверкают (окончание -ют - 1 спряжение)