Определить спряжение глаголов. благодарить путешествовать сверкают
Русский язык
Определить спряжение глаголов. благодарить путешествовать сверкают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодарить - они (что делают?) блогодарят (окончание -ят - это 2 спряжение) Путешествовать - они (что делают?) путешествуют (ококнчание -ют - это 1 спряжение) Сверкают (окончание -ют - 1 спряжение)
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