Склади чотири рядки вірша про осінь зі словами: осінь дарує дзвенить
Українська мова
Склади чотири рядки вірша про осінь зі словами: осінь дарує дзвенить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Різні барви нам дарує осінь чарівна ніби просить і чарує нас вона. Там струмочок дзвенить, і листя з дерева летить. Усе в гармонії звучить!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Пожалуйста помогите: сходства и различия между этикетом и сетикетом ( где-то нужно 5 предложений). Пожалуйста помогите.
Другие предметы