Склади чотири рядки вірша про осінь зі словами: осінь дарує дзвенить

Українська мова
Склади чотири рядки вірша про осінь зі словами: осінь дарує дзвенить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Різні барви нам дарує осінь чарівна  ніби просить і чарує нас вона. Там струмочок дзвенить,  і листя з дерева летить.  Усе в гармонії звучить!
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