На какие группы по сбособам получения энергии делят бактерии?
Биология
На какие группы по сбособам получения энергии делят бактерии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гетеротрофы - которые получают органические вещества в готовом виде извне автотрофы - которые сами синтезируют органические вещества (фотосинтезирующие и хемосинтезирующие)
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