Найти высоту треугольника ABC,опущенную из вершины А на сторону BC, если А (2,1),В (-3,4),С (1,1)

Гость: Гость:

Уравнение прямой ВС. Y = kX + b. Наклон прямой - k = ΔY/ΔX. k = (Cy-By) / (Cx-Bx) = (1- 4)/(1- (-3)) = -3/4 Сдвиг b через точку С(1;1). Су = 1 = -3/4*1 + b b = 1 3/4 Уравнение прямой ВС Y = -3/4*X + 1 2/3 Наклон перпендикуляра-высоты. k2 = - 1/k = 4/3. Сдвиг - b - через точку А(2;1) Ay = 1 = 4/3*Ах + b b = 1 - 4/3*2 = - 1 2/3 Уравнение прямоq AD высоты - У2 = 4/3*Х - 1 2/3. А далее рассмотрим ΔADC - прямоугольный и с отношением катетов AD : CD = 3 : 4 и гипотенузой АС = 1. "Египетский" треугольник 3:4:5. Из подобия стороны ΔADC = 0,6 : 0,8 : 1 Высота AD = 0.6 - ОТВЕТ