Отметьте варианты, в которых часть речи выделенного слова указана неверно а)бел??ватым дымом (прилагательное) б)побелевшее лицо(причастие) в)пришитый бант(прилагательное) г)настоящими делами(причастие) д)обыкновенным лист...
Русский язык
Отметьте варианты, в которых часть речи выделенного слова указана неверно а)бел??ватым дымом (прилагательное) б)побелевшее лицо(причастие) в)пришитый бант(прилагательное) г)настоящими делами(причастие) д)обыкновенным листом(причастие) е)ярчайшее событие выделенные слова: беловатым побелевшее пришитый настоящими обыкновенным ярчайшее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)пришитый - причастие г)настоящими - прилаг. д)обыкновенным - прилаг.
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