Соотнесите имя славянского бога и сферу его покровительства. 1.Велес 2.Даждьбог 3.Перун 4.Ярило 5.Стрибог А.Божество весеннего плодородия Б.Бог-отец, бог ветра, простирающий свое покровительство над миром В.Бог грома (г...

История
Соотнесите имя славянского бога и сферу его покровительства. 1.Велес 2.Даждьбог 3.Перун 4.Ярило 5.Стрибог А.Божество весеннего плодородия Б.Бог-отец, бог ветра, простирающий свое покровительство над миром В.Бог грома (грозы), покровитель князя и его дружины Г.Бог Солнца, дающий удачу Д.Бог, покровительствующий домашним животным Отметьте название самого раннего из дошедших до нас литературных произведений, освещающих русскую историю. 1.Остромирово Евангелие 2.Ипатьевская летопись 3.Иоакимовская летопись 4.“Повесть временных лет” 5.Новгородская летопись
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Гость:
1-Д; 2-А; 3-В; 4-Г; 5-Б.
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