Помогите пожалуйста написать доклад на тему откуда возник квадратный корень(кто ??го придумал)

Математика
Помогите пожалуйста написать доклад на тему откуда возник квадратный корень(кто ??го придумал)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знак корня, что он означает и откуда берет свои истоки? Это можно узнать путем исследования множества книг и рукописей, а также исторических сведений из летописей и научных докладов ученых. Примерно н ачиная с тринадцатого века итальянские и другие европейские математики обозначали корень латинским словом Radix (корень) или сокращенно Rх. Спустя время, некоторые немецкие ученые  уже в пятнадцатом веке  для обозначения квадратного корня пользовались точкой, перешедших вскоре  в скорописи в маленькие черточки, считается что это и является источником его возникновения. Так  возник знак корня V (без верхней черточки). В 1626 году нидерландский математик А. Ширар ввел близкое к современному, обозначение корня  V. И интересно, что если над этим знаком стояла цифра 2, то это означало  уже корень квадратный. Это новое  обозначение стало вытеснять устаревший знак Rх. Однако долгое время писали V  а+в с горизонтальной чертой над  всей суммой. И только в 1637 году Рене Декарт соединил знак корня с горизонтальной чертой, когда применил  в своей «Геометрии» современный знак корня. Вот так этот  необычный знак и  вошел  в нашу жизнь, во всеобщее употребление лишь в начале 18 века. Людям было просто необходимо вычислять квадратный корень, многие занимались земледелием и разделяя площадь на квадраты, они не могли без корня ничего вычислить. Поэтому знак корня был введен человеческой  необходимостью, так как зная площадь, людям в шестнадцатом  веке нужно было вычислять сторону квадрата. Именно поэтому и  был введен корень квадратный,которым мы пользуемся и по сей день. И сейчас, он нам часто бывает необходим. Вспомним теорему Пифагора. что мы знаем о ней? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике. А если нам нужно вычислить сторону участка квадратной формы площадью 100 квадратных метров,чем мы воспользуемся? Конечно же,квадратным корнем. И тогда нам будет легко это сделать. Корень квадратный из 100 равен 10 .Получается наша сторона площадки 10 метров. Это интересно и полезно , а также важно знать всем, кто любит математику и кто желает узнавать новые интересные факты из истории. 
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