О каких странах и народах оставили сообщения средневековые историки и географы

История
О каких странах и народах оставили сообщения средневековые историки и географы
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Гость:
Страны: Египет, Греция, Рим, Испания, Османская империя. народы: Египтяни, Римляни, Тюрки, Монголы, Греки, Славяни.
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