Среди мхов есть виды, которые обитают на субстратах, непригодных для жизни других растений. Как вы думаете, благодаря чему это возможно?

Биология

Среди мхов есть виды, которые обитают на субстратах, непригодных для жизни других растений. Как вы думаете, благодаря чему это возможно?

Автор: Гость