Среди мхов есть виды, которые обитают на субстратах, непригодных для жизни других растений. Как вы думаете, благодаря чему это возможно?
Биология
Среди мхов есть виды, которые обитают на субстратах, непригодных для жизни других растений. Как вы думаете, благодаря чему это возможно?
Ответ(ы):
Гость:
Стебель и ветки мховпокрыты клетками-резервуарами, позволяющими впитывать большое количество воды лишь из атмосферы, поэтому они могут жить на камнях и скалах и переносить длительную засуху.
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