Средняя скорость это

Физика
Средняя скорость это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь путь, делённый на всё время в пути.
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