Число интерфаз в митозе

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Интерфаза(2n4c в митозе) делится на 3 периода:1) предсинтетический – G12) синтетический – S3) постсинтетический – G2В предсинтетическом периоде клетка растет и готовится к синтезу ДНК. В это время синтезируются РНК, белки, необходимые для редупликации ДНК.Синтетический период – главный в клеточном цикле. К концу периода количество ДНК удваивается. Здесь также происходит синтез РНК и белка. Удваивается число центриолей.Постсинтетический период. Здесь синтезируются ДНК и белки, необходимые для деления клетки.