Гость: Гость:

Чрез полчаса дверь отворилась и Петр вышел. Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались. По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра качались чёрные тела на виселицах, и над ними кричали вороны. Старый князь был ещё в городе, и его ждали каждую минуту. Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью. Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задёргали её лицо. Лиза слушала с увлечением, и новая знакомая, с её неудержной, охотливой речью, показалась очень занимательной... Негодование росло, и дамы стали говорить о нём в разных углах самым неблагоприятным образом... Парадные двери были заперты, и всё спало. )