10 предложений Сложносочиненных

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10 предложений Сложносочиненных
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Автор: Гость
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Гость:
Чрез полчаса дверь отворилась и Петр вышел. Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались. По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра качались чёрные тела на виселицах, и над ними кричали вороны. Старый князь был ещё в городе, и его ждали каждую минуту.  Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.  Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился.  Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задёргали её лицо.  Лиза слушала с увлечением, и новая знакомая, с её неудержной, охотливой речью, показалась очень занимательной...  Негодование росло, и дамы стали говорить о нём в разных углах самым неблагоприятным образом...  Парадные двери были заперты, и всё спало.  )
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