С традательные причастия в тексте щедрое дерево

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Страдательные причастия обозначают признак того предмета, который испытывает на себе действие со стороны другого предмета ("страдает" от производимого над ним действия) : прочитанный, сделанный, тронутый, законченный, узнаваемый. Действительные причастия обозначают признак того предмета, который сам выполняет действие (действует - отсюда термин) : читающий, поющий, летящий, сделавший, расклеивший.