Основная мысль повести станционный сморитель 5-7 предложений!
Литература
Основная мысль повести станционный сморитель 5-7 предложений!
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В повести "Станционный смотритель" Александр Сергеевич Пушкин рассказывает о станционном смотрителе, имеющим чин самого последнего 14 класса. Пушкин описывает судьбу «маленького» человека, который работает на почтовой станции. Многие проезжающие на каретах люди останавливаются на ней. Но если же на улице плохая погода, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, то всё своё недовольство проезжающий вымещает на станционного смотрителя.
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