Почему об Англии стали говорить как о владычице морей
История
Почему об Англии стали говорить как о владычице морей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды они воевали когда королевой была Елизаветы 1 Тюдор, и она нанела на службу пиратов. И победила врага численость которого была в 2 раза больше за 2 битвы.
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