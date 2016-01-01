Первое упоминание в летописи о Москве относится к 1147 году. отметьте на линии времени этот год. Подсчитайте сколько лет исполнилось Москве в нынешнем году

История

Первое упоминание в летописи о Москве относится к 1147 году. отметьте на линии времени этот год. Подсчитайте сколько лет исполнилось Москве в нынешнем году

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