Первое упоминание в летописи о Москве относится к 1147 году. отметьте на линии времени этот год. Подсчитайте сколько лет исполнилось Москве в нынешнем году
История
Первое упоминание в летописи о Москве относится к 1147 году. отметьте на линии времени этот год. Подсчитайте сколько лет исполнилось Москве в нынешнем году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2016 Москве будет 869 лет
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