Творческое задание- написать стихотворение,небольшую сказку,зарисовку, использу?? слова на пройденные орфограммы (выбрать что-то одно, можете предложить свою идею)
Русский язык
Творческое задание- написать стихотворение,небольшую сказку,зарисовку, использу?? слова на пройденные орфограммы (выбрать что-то одно, можете предложить свою идею)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй сделать зарисовку, сказку на темы ( такая то орфограмма в стране ну, допустим ошибок) или про обиженное слово, которое написали неправильно и т. д. идей много!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика