Творческое задание- написать стихотворение,небольшую сказку,зарисовку, использу?? слова на пройденные орфограммы (выбрать что-то одно, можете предложить свою идею)

Русский язык
Творческое задание- написать стихотворение,небольшую сказку,зарисовку, использу?? слова на пройденные орфограммы (выбрать что-то одно, можете предложить свою идею)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй сделать зарисовку, сказку на темы ( такая то орфограмма в стране ну, допустим ошибок) или про обиженное слово, которое написали неправильно и т. д. идей много!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Третий день дует холодный ветер. Разбор предложения? Третий- определение или что?(
Ответить
Математика
Тест с одним вопросом
Ответить
Алгебра
Найдите координаты точки пересечения графиков функций
Ответить
Математика
Помогите со 2 заданием пожалуйста
Ответить
География
Чем отличается высакостный год от обычнова и почему он появился в календаре
Ответить