Автомобиль прошёл 840км.за 7ч. какое растояние пройдет за то же время автобус,если е??о скорость на 10ум./я меньше. скорости автомобиля?

Математика

Автомобиль прошёл 840км.за 7ч. какое растояние пройдет за то же время автобус,если е??о скорость на 10ум./я меньше. скорости автомобиля?

Автор: Гость