Автомобиль прошёл 840км.за 7ч. какое растояние пройдет за то же время автобус,если е??о скорость на 10ум./я меньше. скорости автомобиля?
Математика
Автомобиль прошёл 840км.за 7ч. какое растояние пройдет за то же время автобус,если е??о скорость на 10ум./я меньше. скорости автомобиля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 840/7=120(км/ч) Автомобиль 2)120-10=110 (км/ч) Автобус 3)110*7=770(км)Проедет автобус за 7 часов Ответ: 770 км
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