3 примера с не существительными и не с прилагательными из рассказа станционный см??тритель.

Гость: Гость:

1) "Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага". 2) "Я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет". 3) "Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына". 4) "Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед". 5) "Дуня обвязала ему голову платком, намоченную уксусом, и села с своим шитьем у его кровати". 6) "Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку". 7) "М не стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром". Больше не нашла ничего.