Вывод об особенностях строения листа элодеи
Биология
Вывод об особенностях строения листа элодеи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проделав лабораторную работу я изучила особенности строения листа элодеи.1) это оболочка 2) ядро 3) пластиды 4) вакуоль 5) цитоплазма. Пускает длинные, сильно разветвлённые стебли, растущие чрезвычайно быстро и достигающие нередко длины более двух метров.
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