Тест с одним вопросом

Математика
Тест с одним вопросом
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Гость:
Скорее всего это 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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