Чем отличается высакостный год от обычнова и почему он появился в календаре

География
Чем отличается высакостный год от обычнова и почему он появился в календаре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот год появился в календаре из-за того что раз в 4 года в феврале становится на 1 день больше (не 28 дней, а 29)
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