Дайте оценку деятельности Людовика XIV и кардинала Ришелье

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Через много лет после глумления над останками кардинала французский народ воздал должное лидеру средневековой Франции. В стране широко освещался вклад Ришелье в военную и политическую историю. Как это ни странно, но некоторые исследователи сходятся во мнении, что особенно больших успехов кардинал добился не в управлении страной, не в дипломатии и экономике, а в культуре. Кардинала Ришелье можно отнести к числу редких государственных деятелей, чьи поступки и решения до сих пор вызывают в обществе острые дискуссии. След, который оставил политик в истории Франции и всей Европы, оказался слишком глубоким. По значительности личность Ришелье, действовавшего на политической арене в первой половине XVII века, можно сравнить разве что с Кромвелем, Петром Великим или Наполеоном Бонапартом. Однако при жизни Ришелье не пользовался популярностью среди населения Франции. Не только народ, но и аристократы опасались кардинала и ненавидели его. И это не вызывает удивления, ведь Ришелье способствовал упадку дворянства, подрывая своими действиями феодальные устои старой Франции. А развязанные им военные действия против Габсбургов привели к усугублению бедствий народных масс. Основным итогом политической деятельности Ришелье историки называют утверждение во Франции абсолютизма. Кардиналу удалось радикальным образом перестроить монархию, основанную до него по сословному принципу. Мероприятия, осуществленные Ришелье, ослабили оппозицию в лице аристократии. Он практически преодолел сепаратистские тенденции, распространенные в регионах Франции, противопоставив им общенациональные интересы. Кардиналу по праву приписывают заслугу осуществления идеи так называемого «европейского равновесия». Хотя Ришелье не довелось дожить до завершения Тридцатилетней войны, но Франция своей победой здесь обязана почти исключительно кардиналу. Политические решения этого деятеля отвели от Европы угрозу гегемонии Габсбургов. При Ришелье усиленно стали развиваться колониальная политика Франции, морское дело и международные торговые отношения. Кардиналу удалось заключить несколько десятков договоров с различными государствами, в том числе и с Россией. В годы политического могущества кардинала Франция укрепила центральную государственную власть и свою независимость в сфере внешней политики. Особое значение Ришелье придавал развитию в стране культуры и науки. Кардинал стал основателем Французской академии и оказывал покровительство лучшим поэтам и художникам. Успешная политика Ришелье объясняется, вероятно, тем, что за пределами Франции он не имел никаких личных интересов и практически ни разу не шел на уступки оппозиции, если такие действия могли принести вред стране.