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Постройте график линейной функции y=4x
Алгебра
Постройте график линейной функции y=4x
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График функции будет иметь вид прямой.
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