Срочно 10 балов !!!!!!!
Математика
Срочно 10 балов !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -24, -32, -36, -43, -53 2) -2, -3, -4, -5, -6 3) -26, -34, -54, -67, -132
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