СРОЧНО!20 баллов! Пожалуйста помогите с русским! Расставь знаки препинания в нап??санных ниже предложениях. Назови грамматическую основу предложений. Укажи, какой частью речи выражены подлежащее и сказуемое. Объясни постановк...
Русский язык
СРОЧНО!20 баллов! Пожалуйста помогите с русским! Расставь знаки препинания в нап??санных ниже предложениях. Назови грамматическую основу предложений. Укажи, какой частью речи выражены подлежащее и сказуемое. Объясни постановку тире между подлезающим и сказуемым. Учеба большой и важный для тебя труд. Любовь к родной земле это любовь к своей стране. Земля богатство Казахстана. Зимний лес волшебная сказка. Одуванчик самый распространённый полевой цветок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учеба-большой и важный для тебя труд. Любовь к родной земле - это любовь к своей стране. Земля- богатство Казахстана. Зимний лес- волшебная сказка. Одуванчик - самый распространеный полевой цветок. Хм....не могу найти тут сказуемого,по этому другие задания доделать не могу,если я найду, то потом дополню, хорошо?
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