СРОЧНО!20 баллов! Пожалуйста помогите с русским! Расставь знаки препинания в нап??санных ниже предложениях. Назови грамматическую основу предложений. Укажи, какой частью речи выражены подлежащее и сказуемое. Объясни постановк...

Русский язык

СРОЧНО!20 баллов! Пожалуйста помогите с русским! Расставь знаки препинания в нап??санных ниже предложениях. Назови грамматическую основу предложений. Укажи, какой частью речи выражены подлежащее и сказуемое. Объясни постановку тире между подлезающим и сказуемым. Учеба большой и важный для тебя труд. Любовь к родной земле это любовь к своей стране. Земля богатство Казахстана. Зимний лес волшебная сказка. Одуванчик самый распространённый полевой цветок.

Автор: Гость