Зимой ребята играли в снежки Катя заранее подготовила 9 снежков ,а Толя на 4 снежка больше чем Катя,а Дима на десять снежков больше чем Катя с Толей вместе,а потом к ним же присоединились и их родители у которых вместе было 35 ...

Математика

Зимой ребята играли в снежки Катя заранее подготовила 9 снежков ,а Толя на 4 снежка больше чем Катя,а Дима на десять снежков больше чем Катя с Толей вместе,а потом к ним же присоединились и их родители у которых вместе было 35 снежков (родителей было трое).Сколько снежков у каждого из ребёнка и родителя?

Автор: Гость