Зимой ребята играли в снежки Катя заранее подготовила 9 снежков ,а Толя на 4 снежка больше чем Катя,а Дима на десять снежков больше чем Катя с Толей вместе,а потом к ним же присоединились и их родители у которых вместе было 35 ...
Математика
Зимой ребята играли в снежки Катя заранее подготовила 9 снежков ,а Толя на 4 снежка больше чем Катя,а Дима на десять снежков больше чем Катя с Толей вместе,а потом к ним же присоединились и их родители у которых вместе было 35 снежков (родителей было трое).Сколько снежков у каждого из ребёнка и родителя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9+4=13 - снежки Толи 2) 9+13= 22 - снежки Кати и Толи вместе 3) 22+10=32 - снежки Димы делим 35 снежков на три части (трое родителей) 12- у одного из родителей 12- у второго родителя 11- у третьего родителя Ответ: 9-Катя, 13-Толя, 32-Дима, 12-1 родитель, 12-2 родитель, 11-3 родитель. Если честно я не очень уверена в решении.
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