Срочно!!! 4-тапсырма , помогите. Надо из них сделать предложение на тему мектепте
Қазақ тiлi
Срочно!!! 4-тапсырма , помогите. Надо из них сделать предложение на тему мектепте
Ответ(ы):
Гость:
Мектепте оқушылар ең алдымен тəртіп ережесін сақтау керек. Мұғалім сыныпқа кіргенде шуламай ,орындарынан тұрып сəлемдеседі. Сабақты мұқият тыңдап, сабаққа белсенді қатысып, мұғалім қойған сұрақтарға жауап беру керек. Шұғыл жағдай болса мұғалімнен рұқсат сұрап шығу керек
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