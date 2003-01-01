Срочно кто знает историю помогите пожалуйста - Проблемы развития Востока после Второй мировой войны.

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Срочно кто знает историю помогите пожалуйста - Проблемы развития Востока после Второй мировой войны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После окончания Второй мировой войны процесс социально-экономической модернизации восточных обществ значительно усилился.  Выделились два основныхпути модернизации:капиталисти­ческий,  предусматривавший развитие частного предпринимательства,  рыночных от­ношенийгосударственный,  предполагавший поощрение национального капитала,  протекционизм,  огосударствление экономики. Нередко они сочетались.Быстро развивались страны Восточной Азии  (Япония)  и Юго-Восточной Азии.  Здесь появились новые индустриаль­ные государства,  которые стали называть«тиграми»:Тайвань ( формально принад­лежит Китаю,  фактически является самостоятельным государством),  Таиланд,  Рес­публика Корея,  Сингапур,  Малайзия. «драконами»: Китай,  Индия,  Индонезия и др.Движущей силой модернизации стали транснациональные кор­порации ( ТНК),  например,  южнокорейские концерны «Самсунг» и «Дэу»,  которые от­крыли своипроизводственные филиалы и годовой объем продаж которых достигает 50  млрд. долларов.Особенностью развития крупного ка­питала в Восточном регионе стало наличие монополий семейно-кланового типа. На­пример,  в Саудовской Аравии главная роль в экономике страны принадлежит клану Саудидов,  состоящему из 7  тыс.  эмиров и 5  тыс.  принцесс.В сфере торговли страны Азии заняли лидирующие позиции: В начале XXI  в.  объем торговли США и Азии превысил объем американской торговли с Европой в два раза.Китай стал крупным в Евразии производителем и потребите­лем товаров.КНР и Тайвань производят в течение года больше продукции,  товаров,  услуг,  чем США.  В 2003  г.  в КНР было использовано 53,5  млрд долларов иностран­ныхинвестиций.

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