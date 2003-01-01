Срочно кто знает историю помогите пожалуйста - Проблемы развития Востока после Второй мировой войны.
История
Срочно кто знает историю помогите пожалуйста - Проблемы развития Востока после Второй мировой войны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После окончания Второй мировой войны процесс социально-экономической модернизации восточных обществ значительно усилился. Выделились два основныхпути модернизации:капиталистический, предусматривавший развитие частного предпринимательства, рыночных отношенийгосударственный, предполагавший поощрение национального капитала, протекционизм, огосударствление экономики. Нередко они сочетались.Быстро развивались страны Восточной Азии (Япония) и Юго-Восточной Азии. Здесь появились новые индустриальные государства, которые стали называть«тиграми»:Тайвань ( формально принадлежит Китаю, фактически является самостоятельным государством), Таиланд, Республика Корея, Сингапур, Малайзия. «драконами»: Китай, Индия, Индонезия и др.Движущей силой модернизации стали транснациональные корпорации ( ТНК), например, южнокорейские концерны «Самсунг» и «Дэу», которые открыли своипроизводственные филиалы и годовой объем продаж которых достигает 50 млрд. долларов.Особенностью развития крупного капитала в Восточном регионе стало наличие монополий семейно-кланового типа. Например, в Саудовской Аравии главная роль в экономике страны принадлежит клану Саудидов, состоящему из 7 тыс. эмиров и 5 тыс. принцесс.В сфере торговли страны Азии заняли лидирующие позиции: В начале XXI в. объем торговли США и Азии превысил объем американской торговли с Европой в два раза.Китай стал крупным в Евразии производителем и потребителем товаров.КНР и Тайвань производят в течение года больше продукции, товаров, услуг, чем США. В 2003 г. в КНР было использовано 53,5 млрд долларов иностранныхинвестиций.
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