Срочно кто знает историю помогите пожалуйста - Проблемы развития Востока после Второй мировой войны.

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После окончания Второй мировой войны процесс социально-экономической модернизации восточных обществ значительно усилился. Выделились два основныхпути модернизации:капиталисти­ческий, предусматривавший развитие частного предпринимательства, рыночных от­ношенийгосударственный, предполагавший поощрение национального капитала, протекционизм, огосударствление экономики. Нередко они сочетались.Быстро развивались страны Восточной Азии (Япония) и Юго-Восточной Азии. Здесь появились новые индустриаль­ные государства, которые стали называть«тиграми»:Тайвань ( формально принад­лежит Китаю, фактически является самостоятельным государством), Таиланд, Рес­публика Корея, Сингапур, Малайзия. «драконами»: Китай, Индия, Индонезия и др.Движущей силой модернизации стали транснациональные кор­порации ( ТНК), например, южнокорейские концерны «Самсунг» и «Дэу», которые от­крыли своипроизводственные филиалы и годовой объем продаж которых достигает 50 млрд. долларов.Особенностью развития крупного ка­питала в Восточном регионе стало наличие монополий семейно-кланового типа. На­пример, в Саудовской Аравии главная роль в экономике страны принадлежит клану Саудидов, состоящему из 7 тыс. эмиров и 5 тыс. принцесс.В сфере торговли страны Азии заняли лидирующие позиции: В начале XXI в. объем торговли США и Азии превысил объем американской торговли с Европой в два раза.Китай стал крупным в Евразии производителем и потребите­лем товаров.КНР и Тайвань производят в течение года больше продукции, товаров, услуг, чем США. В 2003 г. в КНР было использовано 53,5 млрд долларов иностран­ныхинвестиций.