СРОЧНО!!! Найти координаты точек пересечения графиков функций y=-14x у=26x-8
Алгебра
СРОЧНО!!! Найти координаты точек пересечения графиков функций y=-14x у=26x-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-14х+32=26х-8 -14x-26x=-32-8 -40x=-40 x=1 найдем координату y: y=26*1-8 y=18 координаты точки пересечения (1;18)
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