Срочно нужен ответ!!!! Геометрический модуль клмплексного числа z=x+yi-это.... Вычислить (1+j)9 Для комплексных чисел z1=1+j , Z2=2j+1 ,найдите z1/z2

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Геометрический модуль комплексного числа это длина радиус-вектора к точке, изображающей комплексное число на координатной плоскости и равен√(х²+у²) (1+j)9=9+9j модуль = √(81+81)≈12,7 (1+j)/(1+2j)=(1+j)(1-2j)/(1+4)=(1-2j+j-2j²)/5=(1-j+2)/5=3/5-1/5j