Срочно!!Особенности географического положения морей России

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Россия является крупнейшей страной мира (1/8 часть суши). Площадь России— 17,1 млн. км2, что почти в два раза больше, чем КНР или США. Российская территория сопоставима с целым материком — Южной Америкой. На долю России приходится 77 % территории и 53 % населения стран СНГ. По численности населения Россия находится на седьмом месте после КНР, Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистана. Россия расположена в северной части Евразии, причем на европейскую часть приходится около 1/ 3, а на азиатскую — 2/3 территории страны. Протяженность России с запада на восток около 9 тыс. км. Крайняя западная точка РФ — вблизи г. Калининграда (38°38' в.д.), крайняя восточная точка на о. Ратманова (169°02' з.д.), на материке — м. Дежнева (160°40' з.д.). Следовательно, почти вся территория РФ расположена в восточном полушарии. В пределах России находится 11 часовых поясов.