СРОЧНО!!ОТМЕЧУ ЛУТШИМ ОТВЕТОМ!!сочинение на тему романтичная история любви Марии ?? Дубровского в романе дубровский

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Александр Сергеевич Пушкин — великий русский национальный писатель. В его творчестве отразились свободолюбие, патриотизм, мудрость и гуманные чувства русского народа, его могучих творческих сил. Пушкин был певцом и вдохновителем освободительного движения своего времени, и эти мысли нашли отражение во всем его творчестве. Герой романа «Дубровский», мстя за отца, у которого несправедливо отняли родовое имение, становится разбойником. Волей случая Дубровский оказывается отщепенцем по отношению к помещичьей среде.Дубровский — бунтарь, он связан с бунтарски настроенными крепостными крестьянами. Но не только история зреющего бунта и противопоставления дворянства народу изображена в произведении. Поэтические страницы романа посвящены романтической истории любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Несмотря на то что Владимир воспитывался в Петербурге, а Маша росла в имении родителей, Троекуров часто рассуждая о том, что неплохо было бы отдать за Владимира свою Машу, «даром что он гол., как сокол». Старший Дубровский не считал, что Владимир подходящая пара для Марии.«Бедному дворянину, — говорил он, — … каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».Но судьба сыграла с Владимиром и Машей злую шутку. Вражда, возникшая между их родителями, казалось, навсегда развела их, но им суждено было встретиться и полюбить друг друга. Воспользовавшись тем, что Кирила Петрович выписал из Москвы француза-учителя для своего сына, Дубровский попадает в дом Троекурова под видом педагога. Сначала Маша не обратиланикакого внимания на молодого человека. Воспитанная в аристократических предрассудках, она воспринимала учителя как слугу или мастерового, не заметила и того впечатления, какое сама произвела на француза. Так продолжалось некоторое время, но случай с медведем, которого застрелил Дефорж, заставил ее по-новому взглянуть на молодого человека: «Воображение ее было поражено… она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее…»Чувства молодых людей постепенно крепли. Марья Кириловна полюбила « Дефоржа» «за неограниченное усердие и робкую внимательность… Сам же он, казалось, привязан был ко всему семейству». Маша «начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности». Но однажды Владимир, наконец, решился рассказать Маше о том, кто он на самом деле, о тяжелых обстоятельствах своей жизни и истинных чувствах к ней. Вскоре над молодыми людьми нависла новая угроза: отец Маши решил выдать ее замуж за князя Верейского. В самую трагическую мннуту своей жизни, напуганная «отвратительным и ненавистным» браком, она получила записку от Дубровского, которая дала ей надежду на защиту. Потом произошла короткая романтическая встреча Маши и Владимира, во время которой он уговаривал ее бороться за свое счастье, не боясь «прибегнуть» к его «ужасной защите».Уговорить отца девушке не удалось, свадьба состоялась, и Маша стала женой ненавистного князя. Во имя любви Владимир готов на любой самоотверженный поступок, но, к сожалению, опоздал, потому что его «курьеру» не удалось вовремя передать записку, а Маша не смогла нарушить клятву, данную перед Богом в церкви. Так трагически закончилась романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой.