Срочно ответить на вопросы sarah knew to get to the witch's castle ? the vinegar witch lived at the seaside near the railway station? the videgar witch has five kind dogs?

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Срочно ответить на вопросы sarah knew to get to the witch's castle ? the vinegar witch lived at the seaside near the railway station? the videgar witch has five kind dogs?
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