СРОЧНО ПЕРЕВОД!!!!!!!!!

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Многовековая соперничество между короной и парламентом пришли к открытому бою в 17 веке король Англии Карл I, молодой человек, который хотел править Англии без парламента. Ему нужны были деньги на войны, но парламент отказался дать. В 1642 г. Карл I попытался арестовать некоторых членов парламента, но не смог этого сделать. Он покинул парламент и не вернулся, как король. Mem Берс парламента решили построить армию для борьбы против короля, и дал деньги, чтобы научить солдат. Но они понимали, что в одиночку мужество не было достаточно, чтобы выиграть сражения. Надо было иметь сильного лидера, который бы обучать армию и вести ее. Такой лидер был найден. Это был Оливером Кромвелем.