Срочно!!!! помогите!! 12-13! 50 баллов

Физика
Срочно!!!! помогите!! 12-13! 50 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение прикрепил в картинке.
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