Срочно!!!! Помогите(а,б,г).
Геометрия
Срочно!!!! Помогите(а,б,г).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) вертикальные углы равны => 180/2=90° каждый угол Б) х+х+10=90→ 2х+10=90→ 2х=80→х=40 => 1угол= 40°, 2угол=50°
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