Срочно!!!помогите ответ на вопрос смысл пословицы сберечь природу значит спасти ж??знь на земле
Литература
Срочно!!!помогите ответ на вопрос смысл пословицы сберечь природу значит спасти ж??знь на земле
Ответ(ы):
Гость:
Земля, в которой мы живем - наша Родина. ее нужно любить, ибо она нас вырастила, пусть не так, как наши родители, но все же. ее можно назвать второй "матерью". Маму нужно беречь? да. А так как наша "вторая мама" - Родина, ее нужно беречь и оберегать.
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