Срочно!!!помогите ответ на вопрос смысл пословицы сберечь природу значит спасти ж??знь на земле

Гость: Гость:

Земля, в которой мы живем - наша Родина. ее нужно любить, ибо она нас вырастила, пусть не так, как наши родители, но все же. ее можно назвать второй "матерью". Маму нужно беречь? да. А так как наша "вторая мама" - Родина, ее нужно беречь и оберегать.