Срочно помогите плизз Даю 70 баллов Нужно сделать 4 а и б

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Срочно помогите плизз Даю 70 баллов Нужно сделать 4 а и б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 1.found 2.made 3.grown 4.played 5.used 6.spent b)1.was designed 2.was opened 3.were taken 4.are often called 5.were not introduced 6.are used
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