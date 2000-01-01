Высота наклонной плоскости равна 20 м, а длина - 200 м. Чтобы поднять по этой плоскост?? автомобиль массой 2000 кг, нужно приложить силу 5000 Н. Определите КПД наклонной плоскости.

Физика
Высота наклонной плоскости равна 20 м, а длина - 200 м. Чтобы поднять по этой плоскост?? автомобиль массой 2000 кг, нужно приложить силу 5000 Н. Определите КПД наклонной плоскости.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кпд= Аполезная : Азатраченную * 100%                                                     кпд=mgн F*l =2000кг*9,8Нкг*20м 5000Н *200м= 0,4 *100%=40%                                                                              ответ 40%
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