Высота наклонной плоскости равна 20 м, а длина - 200 м. Чтобы поднять по этой плоскост?? автомобиль массой 2000 кг, нужно приложить силу 5000 Н. Определите КПД наклонной плоскости.

Физика

Высота наклонной плоскости равна 20 м, а длина - 200 м. Чтобы поднять по этой плоскост?? автомобиль массой 2000 кг, нужно приложить силу 5000 Н. Определите КПД наклонной плоскости.

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