Решите пожалуйста очень надо :D Дроби! Вычислите:1 3\17+2 8\17-2 10\17=? Вычислите:3 7\15-2 4\15+1 14\15=?

Математика

Решите пожалуйста очень надо :D Дроби! Вычислите:1 3\17+2 8\17-2 10\17=? Вычислите:3 7\15-2 4\15+1 14\15=?

Автор: Гость