Решите пожалуйста очень надо :D Дроби! Вычислите:1 3\17+2 8\17-2 10\17=? Вычислите:3 7\15-2 4\15+1 14\15=?

Математика
Решите пожалуйста очень надо :D Дроби! Вычислите:1 3\17+2 8\17-2 10\17=? Вычислите:3 7\15-2 4\15+1 14\15=?
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Автор: Гость
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Гость:
В первом ответ 1 1/17 Во втором 3 2/15
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