Чем гречески театр отличается от современного? Скажите пожалуйста, очень срочно!!
История
Чем гречески театр отличается от современного? Скажите пожалуйста, очень срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В греческом театре имели право играть только мужчины
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