Какова роль подвига данко для людей? Приведите два-три примера литературных героев, которые пожертвовали собой для других

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Чехов "Попрыгунья"Врач Дымов, спасая мальчика, заболевшего дифтеритом, через трубку высасывает у него дифтеритные пленки, сам заражаетсяи умирает.К. Станюкович "Матросик"Герой рассказа Илья Кукшин, бесконечно добри готов помочь каждому. Он пошел служить на флот вместо своего только что женившегося односельчанина. Илья спас экипаж, когда корабль терпел бедствие, а сам погиб.Б. Васильев "Летят мои кони.."Писатель рассказывает о докторе Янсене, обладавшем редчайшим даром жить не для себя. Жители Смоленска считали его святым, потому что не было более бескорыстного и честного человека, отдающего себя людям. Он и погиб, спасая людей. Горький -Данко(данко вывел людей из леса и умер)