Помогите пожалуйста. Напиши то что ты можешь видеть в названных здесь местах

Гость: Гость:

1. the clouds, a sun, a moon, a lighting. 2. the trees, birds, sunset, grass. 3. sunrise, gale(шторм), waves, sand, stones, jellyfish, boat,wharf (пристань) 4. cloth(скатерть), dishware(обеденный сервиз), food, candels, bottle of wine. 5. pond(пруд), people, shops, attractions (аттракционы), squirrel(белка), bench(скамейка), lantern(фонарь)